Cambio de planes para Matías Almeyda apenas en el primer tiempo del partido de cuartos de final de vuelta entre el Club América y los Rayados de Monterrey. Orbelín Pineda no pudo continuar en el juego tras una molestia física y tuvo que ceder su lugar a Stefan Medina.

Fue al minuto 19 cuando el capitán de los Rayados se tiró al piso para que lo revisaran e inmediatamente pidió la sustitución. Almeyda llamó al lateral colombiano y éste rápidamente apretó el calentamiento.

Cabe destacar que, la Pandilla tiene que ganar el duelo en el Estadio Banorte ya que el empate en el global le da el pase a las Águilas.

América vs Rayados por TV Azteca Deportes

La mejor televisora del país te traerá el duelo entre las Águilas de Guillermo Almada y los pupilos de Matías Almeyda totalmente en vivo y gratis por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este sábado 28 de noviembre en punto de las 8:50 pm con el equipo de transmisión deportiva del país.