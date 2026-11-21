Sensaciones muy amargas para las Águilas del América en las últimas jornadas del Torneo Apertura 2026. Cinco partidos sin conocer la victoria y cayeron en la última fecha en el ‘Volcán’ ante unos Tigres que no estarán en la lucha por el título este semestre. Con su caída en Nuevo León, los pupilos de Guillermo Almada ya no aspiran al liderato y evitaron a los Tuzos del Pachuca en la serie de cuartos de final.

Rayados de Monterrey o Club León, no hay más para el América en la primera fase de la liguilla del Torneo Apertura 2026. El rival dependerá del resultado que se de entre las Chivas del Guadalajara y la Máquina Celeste de la Cruz Azul; cotejo que también definirá al superlíder del certamen.

Escenarios para el América

Chivas gana o empata, las Águilas serían terceros y enfrentarían al Club León.

Cruz Azul gana, América se queda como segundo lugar y se vería las caras con los Rayados de Monterrey.

Cabe destacar que, América sacó la victoria contra La Fiera en el Nou Camp con un contundente 5-3 en la jornada 12, mientras que, no pasó del empate a un tanto contra La Pandilla de Matías Almeyda.

Lo que si es un hecho es que las Águilas cerrarán la serie de cuartos de final en el Estadio Banorte y lo harían también en semifinales si quedan como sublíderes.