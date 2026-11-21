Los Diablos Rojos del Toluca estarán en la liguilla del Torneo Apertura 2026, sin embargo, se fueron con sensaciones amargas de su visita al Estadio Hidalgo. Los pupilos de Antonio Mohamed cayeron por 0-2 frente a los Tuzos del Pachuca y por sí fuera poco, Hugo González fue expulsado en los minutos finales del cotejo.

El equipo mexiquense buscaba estar en el top-4 y recibir el duelo de cuartos de final de vuelta, algo que no pudieron concretar. Por sí fuera poco, Mohamed no podrá contar con su arquero titular y seguramente veremos a Luis García Palomera en acción en el duelo de ida que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez.

Serie definida

Los Rojinegros empataron ante los Bravos de Juárez en un Viernes Botanero fantástico y esperaba que los Tuzos le ayudaran en su misión de quedar entre los primeros cuatro de la general.

Tras la derrota ‘choricera’ en el Hidalgo, los Diablos Rojos enfrentarán en el Estadio Nemesio Diez en el duelo de ida de los cuartos de final y tendrán que ir al Estadio Jalisco para buscar su pase a las semifinales del Torneo Apertura 2026.

Cabe recordar que, en fase regular el equipo monarca de la Concacaf Champions Cup goleó 5-2 a los dirigidos por Hernán Crespo en un partido en el que anotaron Paulinho, Federico Viñas, Alexis Vega, Jesús Angulo y hubo un tanto en propia puerta de Jorge Rodríguez.