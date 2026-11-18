El Real Madrid confirmó oficialmente este miércoles 18 de noviembre de 2026 la renovación de contrato de Arda Güler hasta el 30 de junio de 2032. Con este movimiento estratégico, la directiva merengue asegura a una de las máximas figuras de su proyecto deportivo, poniendo fin a los rumores que lo vinculaban con clubes de la Premier League y consolidándolo como pieza indiscutible bajo las órdenes de José Mourinho.

Tras estampar su firma, el mediocampista turco de 21 años compartió su emoción en Instagram asegurando que su sueño es vestir la camiseta blanca por muchos años, ganar nuevos títulos y dejar su propia huella en la historia del club. La publicación provocó mensajes de cariño por parte del vestuario madridista, destacando la ocurrente reacción de Kylian Mbappé, principal socio de Güler en el ataque.

“Gracias. Esta noche dormiré mejor”, comentó el astro francés acompañando el mensaje con un corazón, a lo que el otomano respondió con complicidad: “Todavía tenemos mucho que hacer juntos. Eres el mejor”.

A las muestras de afecto se sumaron futbolistas como Vinícius Júnior, Brahim Díaz y Dean Huijsen, quienes inundaron el posteo con emoticonos de corazones, mientras que el excapitán merengue Lucas Vázquez celebró la noticia escribiendo un escueto pero significativo “Buenas noticias”.

Los números de Arda Güler en el Real Madrid

Desde su aterrizaje en el Santiago Bernabéu en julio de 2023 procedente del Fenerbahçe, Güler ha protagonizado una evolución meteórica que lo llevó a ganar en septiembre el premio a Jugador Revelación de la UEFA Champions League 2025-26. Sus registros globales con la elástica blanca reflejan su creciente impacto:

Partidos disputados: 126 encuentros oficiales en cuatro temporadas.

126 encuentros oficiales en cuatro temporadas. Producción ofensiva total: 22 goles y 32 asistencias (54 participaciones directas de gol).

22 goles y 32 asistencias (54 participaciones directas de gol). Palmarés: 5 títulos conquistados (Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, LaLiga y Supercopa de España).

5 títulos conquistados (Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, LaLiga y Supercopa de España). Temporada 2026-27: Suma 4 anotaciones y 6 asistencias en sus primeros 14 compromisos de la campaña.

La razón por la que Arda Güler eligió al real Madrid y no al Barcelona

Una de las anécdotas más recordadas de Arda Güler ocurrió justo antes de fichar por el Real Madrid en el verano de 2023, cuando todo parecía indicar que su destino sería el Barcelona.

En julio de aquel año, el Barça envió a Deco a Estambul para cerrar su incorporación. El acuerdo con el Fenerbahçe estaba prácticamente hecho y los blaugranas daban por ganado el fichaje. Sin embargo, Güler siempre había soñado con jugar en el Real Madrid y estaba esperando una llamada de Valdebebas.

El momento decisivo llegó en una videollamada con Carlo Ancelotti. Según reveló el propio futbolista tiempo después, el técnico italiano lo convenció en cuestión de minutos con una frase directa: “Arda, vas a tener mucho futuro aquí. Cuando Modrić y Kroos se retiren, tú serás uno de los mediocampistas que tomen su lugar”.