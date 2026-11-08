¡Uno más! Hormiga González volvió a anotar con el Olympiakos (VÍDEO)

Armando González volvió a ser el héroe del Olympiakos y solo le bastaron unos minutos para serlo. El delantero mexicano ingresó de cambio en la parte complementaria del partido ante el PAOK Salónica y unos instantes después anotó el único tanto de su equipo.

Como si fuera una película, el canterano de las Chivas reemplazó a Marius al minuto 56 y literalmente dos minutos después anotó el gol del Olympiakos. Con ese tanto, la famosa ‘Hormiga’ llegó a seis gritos de gol con el cuadro helénico e igualó a Alan Pulido como segundo máximo anotador sólo por detrás de Nery Castillo, quien registró 43 goles con el gigante de Grecia.

Tremendo lo de Armando González 🇲🇽 quien adelantó a Olympiacos vs PAOK. Hormiga’ apareció a segundo poste para poner el 1-0, la zona favorita del delantero mexicano para marcar. Primer gol en la Liga griega para él y su sexto desde su arribo a Europa.⚽️✅ pic.twitter.com/DFiWAN3rag — Julio Rodríguez (@julioordz10) November 8, 2026

Lamentablemente para su causa, Andrija Zivkovic anotó el gol del empate al minuto 71 y aguadó la fiesta en el estadio del equipo rojiblanco. De momento, los de la capital griega son segundos de la tabla general con 23 puntos, cuatro abajo del Panathinaikos.

Títulos con el Olympiakos sabor a México

Cabe destacar que, tanto Nery Castillo como Alan Pulido tocaron la gloria con el cuadro helénico. El ex jugador de Tigres ganó la Súperliga de Grecia en la temporada 2015-2016, mientras que, Nery se cansó de ganar: siete títulos de liga y dos Copas de Grecia.

Sólo el tiempo dirá si el ex jugador de las Chivas del Guadalajara supera tanto en goles como en títulos a sus dos compatriotas. Tras la Fecha FIFA, el Olympiakos se verá las caras con el Iraklis en la jornada 11 de la temporada liguera.