¡UNO MÁS! Otro equipo de la Liga MX se queda sin posibilidad de liguilla

Adiós a un equipo más de la Liga MX de colarse a la liguilla del Torneo Apertura 2026; la Franja del Puebla. La victoria de los Rayados de Monterrey en La Corregidora ante los Gallos Blancos de Querétaro subió la línea hasta 23 unidades para la fase final, cifra que ya no alcanzan los pupilos de Gerardo Espinoza aunque triunfen en la última jornada.

Con ello, la Franja se une a la lista que tiene a los Bravos de Juárez, los Tigres de la UANL, el Atlético San Luis, los Rayos del Necaxa y los Potros de Hierro del Atlante. Todos estos clubes antes mencionados, aunque goleen en la última jornada no tienen ya posibilidad de meterse a la fase final.

Equipos eliminados de posibilidad de liguilla

FC Juárez (último lugar, 11 puntos; máximo posible 14)

Necaxa (~13 puntos; máximo ~16)

Atlante (~14 puntos; máximo ~17)

Tigres UANL (~15 puntos; máximo ~18) — termina una racha histórica de clasificaciones consecutivas desde 2014

Puebla (~19 puntos; máximo 22)

Atlético de San Luis (~19 puntos; máximo 22)

Tabla general del Apertura 2026 al momento

Cruz Azul — 32 pts | DG +11 América — 30 pts | DG +15 Chivas (Guadalajara) — 30 pts | DG +11 Toluca — 27 pts | DG +14 Atlas — 27 pts | DG -3 Santos Laguna — 25 pts | DG +3 Monterrey (Rayados) — 24 pts | DG +2 León — 23 pts | DG +2 Pachuca — 22 pts | DG +9 Tijuana — 22 pts | DG +3 Pumas UNAM — 21 pts | DG -2 Querétaro — 20 pts | DG -6 Puebla — 19 pts | DG -4 Atlético de San Luis — 19 pts | DG -5 Tigres UANL — 15 pts | DG -8 Atlante — 14 pts | DG -10 Necaxa — 13 pts | DG -11 FC Juárez — 11 pts | DG -21

Cabe destacar el caso de los Tigres UANL, el equipo regiomontano cortó una racha de más de 10 años en la liguilla del futbol mexicano y ahora, tendrá que esperar poco más de seis meses para pelear por el título.