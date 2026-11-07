¡Sin piedad! El Real Madrid aplasta al Valencia de Javier Aguirre con golazo de Valverde

El Real Madrid mantiene su paso firme en LaLiga tras imponerse con autoridad por 3-0 sobre el Valencia en Mestalla. El resultado hunde aún más al conjunto dirigido por Javier Aguirre en la zona de descenso, mientras que los blancos confirman su contundencia a domicilio.

La resistencia che se rompió al minuto 28, cuando Federico Valverde recogió un rebote en las inmediaciones del área y sacó un zapatazo raso pegado a la base del poste izquierdo, dejando sin oportunidad a Stole Dimitrievski para abrir el marcador.

Sin dar margen de reacción al rival, el show turco tomó el protagonismo. Al minuto 36, Arda Güler aprovechó un centro quirúrgico para definir pegado al poste derecho y colocar el 2-0 antes del descanso.

Ya en la parte complementaria, Güler redondeó su actuación magistral al 75′ con una asistencia filtrada para Kylian Mbappé, quien encaró al arquero y selló la goleada con una exquisita vaselina por alto.

Con este triunfo, el Real Madrid aprieta la cima del torneo, mientras que el Valencia del “Vasco” Aguirre suma otro tropiezo amargo que enciende las alarmas en el fondo de la tabla.

Previo del partido

Mestalla será el escenario de un duelo electrizante, cuando el Valencia reciba al Real Madrid por la Jornada 12 de LaLiga.

Tras cosechar solo seis puntos en diez fechas (G1, E3, P6), el Valencia tomó aire puro al vencer 1-0 al Elche. Aunque marcha en la penúltima posición, la escuadra “Che” acumula apenas una derrota desde la llegada de Javier Aguirre al banquillo (E2), mostrando una clara mejoría competitiva. No obstante, su gran asignatura pendiente es Mestalla, donde encadena seis juegos sin ganar en liga (E2, P4) y cuatro sin marcar.

En la acera opuesta, el Real Madrid llega en plena racha victoriosa tras vencer dramáticamente 3-2 al AEK Atenas en la Champions League para firmar su séptimo triunfo consecutivo en todas las competencias. A tres puntos del líder Barcelona, los merengues buscan hilar tres victorias ligueras a domicilio con el mismo DT por primera vez desde septiembre de 2025. Además, el récord invicto de José Mourinho ante el Valencia en LaLiga (G4, E2) respalda el favoritismo visitante.

Pronóstico del Valencia vs Real Madrid hoy sábado 7 de noviembre 2026

El Real Madrid llega como contundente favorito para llevarse los tres puntos de Mestalla. Marcadores probable: 1-2 o 0-2 a favor del Real Madrid.

Horario y dónde seguir en vivo el Valencia vs Real Madrid

Horario: 14:00 horas (Tiempo del centro de México)

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