Venció a Federer en Wimbledon, fue a la guerra y ahora vuelve al tenis como entrenador

Sergiy Stakhovsky conoce dos escenarios en los que la concentración puede cambiarlo todo. En uno necesitó una raqueta para derrotar a uno de los mejores tenistas de la historia. En el otro, cambió las canchas por el uniforme militar para defender a Ucrania de la invasión rusa.

El extenista ucraniano volvió a involucrarse en el deporte profesional, esta vez desde el otro lado de la cancha. Stakhovsky fue elegido por su compatriota Elina Svitolina para acompañarla como entrenador durante las WTA Finals de 2026, disputadas en Indian Wells.

La oportunidad llegó por una circunstancia familiar. Andrew Bettles, entrenador habitual de Svitolina, no pudo viajar a California porque su esposa esperaba dar a luz. La tenista buscó una alternativa conocida y recurrió a Stakhovsky, con quien mantiene una relación cercana y ha compartido entrenamientos durante años.

“Sergiy fue la primera persona en la que pensé porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Entrenamos juntos a menudo cuando estoy en Ucrania y, además, ya me estaba ayudando”, explicó Svitolina en una entrevista con la publicación ucraniana BTU, reproducida por Tennishead.

El extenista también había colaborado con el equipo ucraniano en la Billie Jean King Cup. Su aportación no se limita a la experiencia competitiva. Svitolina destacó que le ayudó a mejorar sus voleas y el juego cerca de la red, aspectos que anteriormente no consideraba entre sus principales fortalezas.

Cuando Stakhovsky venció a Federer

El regreso tiene un significado especial por la trayectoria de Stakhovsky. Alcanzó el puesto 31 del ranking mundial de la ATP, ganó cuatro títulos individuales y otros cuatro en dobles, pero su victoria más recordada llegó en Wimbledon 2013.

En la segunda ronda de aquel torneo eliminó a Roger Federer, entonces número tres del mundo y campeón defensor, por 6-7, 7-6, 7-5 y 7-6. El resultado terminó con una racha de 36 apariciones consecutivas del suizo en los cuartos de final de torneos de Grand Slam.

Stakhovsky se retiró del tenis profesional en 2022. Poco después de comenzar la invasión rusa a gran escala, regresó a Ucrania para incorporarse a las fuerzas de defensa de su país. Su nueva etapa lo llevó hasta el Centro de Operaciones Especiales Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania.

Antes de su regreso a las WTA Finals, Stakhovsky también había manifestado su intención de permanecer vinculado al deporte y transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.