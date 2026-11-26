Este sábado 28 de noviembre del 2026, se juega el partido de vuelta de los Cuartos de Final entre Rayados de Monterrey vs América del Apertura 2026 en el Estadio Banorte y el equipo de Coapa buscará romper una racha negativa que mantiene en casa.

El América no ha logrado hacer del Estadio Banorte su fortaleza pues el sábado serpan 90 días sin ganar en su propia casa. Racha que pueden terminar cortando pero los dirigidos por Almada llevan 5 juegos en casa sin conseguir la victoria.

El pase a Semifinales se define en CAsa, ¡ven y luchemos juntos! 👊



CFV ⚔️ América vs. Monterrey

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El último triunfo del América en su estadio fue en la Jornada 6 del Apertura 2026, derrotando 2-0 al Puebla.

Los últimos 5 resultados del América jugando de local en el Estadio Banorte

Los últimos 5 resultados del América jugando de local en el Apertura 2026 son:

América 2-2 Toluca (31 de octubre)

América 1-1 Tijuana (28 de octubre)

América 1-2 Pachuca (25 de octubre)

América 1-1 Monterrey (10 de octubre)

América 2-2 Guadalajara (19 de septiembre)

Los resultados que necesita el América para avanzar a Semifinales del Apertura 2026

A pesar de tener esta racha negativa, el conjunto del América no necesita forzosamente ganar el sábado para avanzar a Semifinales, solo necesita no perder el encuentro.

Las Águilas consiguen su pase si terminan empatando debido a quedar en el tercer lugar de la tabla y ser uno de los criterios de desempate.

Rayados de Monterrey tendrá que imponer condiciones desde el inicio para complicar a un América que no ha demostrado un buen nivel en casa en sus últimos encuentros.

Así vas a poder ver el América vs Rayados de Monterrey EN VIVO por TV Azteca

El encuentro América vs Rayados de Monterrey va a ser transmitido EN VIVO y GRATIS a través de la señal de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes.

La transmisión de este partido tendrá la narración de Christian Martinoli acompañado del análisis de Luis García y Luis Roberto Alves ‘Zague’, mientras que en la cancha Álvaro López Sordo nos mantendrá al tanto de todos los detalles.