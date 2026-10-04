OFICIAL: Así quedó el podio del GP Bahrein; incidencia de carrera y el lugar de Checo Pérez

Con una auténtica montaña rusa de emociones se llevó a cabo el Gran Premio de Bahrein en el Circuito Internacional de Sepan. Bajo un cielo amenazante y condiciones de pista resbaladiza, la carrera desafió al límite a las escuderías. La tensión se palpó desde el inicio, con un procedimiento de salida retrasado y posteriormente suspendido tras las dificultades de varios monoplazas para mantener el ritmo en la vuelta de formación.

Con el semáforo en verde, la estrategia de utilizar diferentes neumáticos desató el caos táctico. Max Verstappen, quien partía desde la pole position, sufrió un arranque complicado en favor de los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell. Sin embargo, el piloto de Red Bull demostró su jerarquía recuperando el terreno perdido tras un coche de seguridad provocado por un trompo de Valtteri Bottas. A partir de ese momento, Verstappen dominó con autoridad para asegurar su primer triunfo del año.

La gestión de neumáticos fue clave. Quienes apostaron por neumáticos intermedios capitalizaron el momento frente a los valientes que iniciaron con compuestos lisos, como Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes cayeron al fondo de la parrilla antes de protagonizar una remontada imperial.

¿Cómo quedó el podio en el GP de Bahréin?

El podio final del Gran Premio de Baréin quedó conformado de la siguiente manera:

Primer lugar: Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) Segundo lugar: Kimi Antonelli (Mercedes)

Kimi Antonelli (Mercedes) Tercer lugar: Lewis Hamilton (Ferrari)

La emoción se mantuvo hasta los metros finales. Antonelli rozó una jornada perfecta para consolidarse en el campeonato, mientras que su coequipero George Russell sufrió un abandono dramático por una detención repentina en la recta principal durante los compases finales. Esto allanó el camino para que Hamilton coronara su épica remontada y se subiera al podio con el Ferrari.

¿En qué lugar terminó Checo Pérez en el GP Bahréin?

La carrera estuvo marcada por múltiples cambios y errores bajo presión. Isack Hadjar culminó quinto tras ceder terreno al final, seguido por Oscar Piastri (6°) y Liam Lawson (7°). Fernando Alonso rescató una valiosa octava plaza para Aston Martin, mientras Lando Norris cometió un despiste que lo mandó a la grava, conformándose con el noveno sitio por delante del novato Arvid Lindblad.

Por su parte, el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) finalizó en la 19ª posición, terminando la competencia.

