VIDEO: Así fue el gol de Armando ‘Hormiga’ González en el Olympiacos vs Sparta Praga de la Europa League

La UEFA Europa League informó en su página web que la anotación del Olympiacos no fue del delantero mexicano, la 'Hormiga' González sino se trató de un autogol Sivert Mannsverk.

Así fue el autogol de Sparta Praga con remate de Hormiga González

Armando 'Hormiga' González fue clave en el gol del Olympiacos vs Sparta Praga en la Jornada 3 de la UEFA Europa League, anotación para darle la victoria a su equipo. El mexicano entró de cambio al minuto 62 y en la primera jugada clara que tuvo, un gran movimiento dentro del área con el que terminó rematando de cabeza pero su disparo no iba con dirección a portería, gracias a un defensor que desvió el remate con su cabeza, dándole dirección a puerta y terminando entrando al fondo de las redes.

GOL DE LA HORMIGA GONZÁLEZ EN EUROPA LEAGUE! SU ENTRENADOR YA NO LO PONE TITULAR SIN RAZÓN Y EL VUELVE A RESPONDER. 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 https://t.co/hmCaBHmcq1 — MT2 (@madrid_total2) October 22, 2026

Debido a que Sivert Mannsverk toca el esférico y modifica la dirección del mismo a porteria, es que deciden dar la anotación como autogol y no gol del mexicano ya que el balón iba para fuera de la porteria.

A pesar de eso, fue clave que Armando hiciera ese gran movimiento en el área para poder abrir el marcador en un partido que dominó el Olympiacos pero no fue contundente debajo de los tres postes.

