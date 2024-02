A Cada Quien Su Santo | San Gabriel, quiero un papá

Luis es un pequeño que perdió a su papá hace muchos años, vive con su madre María y con su abuelo Anselmo, quienes se han cansado de decirle que no se pelee en la escuela. Luis quiere un padre porque sus compañeritos se burlan de que no tiene uno, pero su madre no ha encontrado a el hombre indicado para compartir su vida. Un día toca a su puerta Gabriel, un hombre con valores que conoce a María y se enamora perdidamente de ella, con ayuda de San Gabriel logran entenderse y él se encariña bastante con el pequeño Luis. Gabriel y María ahora se van a casar para disfrutar su amor al máximo.