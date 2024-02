A Cada Quien Su Santo | Curando el dolor

Renato no puede sobrellevar la ausencia de su hermano, después de su muerte no ha podido hacer su vida normal, culpa a su padre y madre de la muerte de su compañero de vida, pero no ve más allá... Renato toma un mal camino a pesar de que sus padres le han brindado la mejor educación y por sus malas decisiones su novia recibe un balazo. Después del terrible suceso, Renato entra en razón y decide cambiar su manera de ver la vida, por su novia, sus amigos y sus papás.