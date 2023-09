Bajo el Alma | Capítulo 45 | Yo maté a tu patrón

Monse quiere hacerse cargo de Gaby y aunque le dijo a Chucho, él no opina lo mismo, pues cree que está mejor con Conchita y Pedro. Mario hizo que Ignacio perdiera la cabeza, pues la confesó que él mató a su ex patrón y Roberta explotó en su contra. Emilia y Mario tienen un plan: escapar de sus familias e iniciar de nuevo, pero tal vez él no llegue a la cita.

¡Revive aquí los capítulos completos de Bajo el Alma!