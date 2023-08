Erasmo Catarino llenó el foro de Corazón Grupero con su música

Erasmo Catarino, uno de los exacadémicos más queridos, se hizo presente en el foro de Corazón Grupero para poner a todos a bailar con la canción que lo llevó a la fama “Manzanita”, y también con “Si me dejara” y “Si me dejas de amar”, canciones que pusieron no solo a cantar al público sino que también a buscar la pareja perfecta para poder bailar.