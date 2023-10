Extranormal | La entidad en forma de monja

La señora Cristina clama por ayuda, pues asegura que una entidad quiere quitarle a su hijo. La determinación y el amor de madre fueron la mejor arma del equipo de extranormal para dar con el paradero de aquella figura espectral que describen como una monja. A pesar de los años y de la fuerza de la señora Cristina para no dejar que dicha entidad se lleve a su hijo, la maldad no paró de hacerse presente aquella noche. Además, el equipo se trasladó al centro de Guadalajara para presenciar la comunicación con lo que parecía ser un alma sin descanso, pues, según la historia, un hombre murió trágicamente años atrás y desde entonces no pudo encontrar el descanso eterno.

