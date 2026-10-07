5 funkos del Manchester United para comprar y coleccionar

Aunque en la actualidad no se encuentra en los más altos espacios del futbol internacional, sería absurdo cuestionar la grandeza del club que representa el Manchester United. Por eso, sus fieles aficionados desean encontrar funkos especiales para coleccionar en la actualidad. He aquí las opciones más originales… las cuales incluyen algunas sorpresas que te pueden agradar.

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¿Por qué debes comprar funkos del Manchester United?

Las fiestas de fin de año y temporadas que en general se asocian con los regalos para todo tipo de edades… ya están cerca. Ante dicha situación, se recomienda dar a conocer a muchas personas los funkos históricos del Manchester United. O en su defecto... puedes comprarte las piezas que mejor pienses que vayan con tu colección personal. Todo esto con recomendación de la IA de Google.

¿Cuáles son los mejores funkos del Manchester United?

Funko Pop! Marcus Rashford Manchester United #17 - Este probablemente es uno de los referentes de los años recientes en el equipo. Aunque ha tenido altibajos, la gente le quiere por su trabajo fuera de la cancha. Este es un artículo lanzado en 2019, el cual se tiene bien valorado entre los coleccionistas.

Funko Pop! Cristiano Ronaldo Manchester United - Pese a que el último reencuentro fue bastante amargo para ambas partes, esta pieza hace alusión al inicio de CR7 en la élite. Claramente esta es una figura para nostálgicos de aquel Man U de Sir Alex Ferguson.

Funko Pop! Alexis Sánchez Manchester United #18 - Esta pieza de vinilo de colección podría considerarse más de culto. El chileno tuvo un paso interesante, aunque corto y sin demasiadas glorias. Aunque, se indica que en general la afición le recuerda cálidamente.

Funko Pop! Harry Maguire Manchester United Home Kit - El central inglés es otro de los elementos de relevancia en el presente. Aunque ha sido severamente criticado, Maguire ha sido pieza constante aún en los momentos más turbios de los Red Devils en la actualidad.