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Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 7 de octubre del Juego 4 de Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto en playoffs de la MLB 2026; marcador online

Sigue en vivo y completamente gratis el minuto a minuto del cuarto juego entre los Dodgers y los Braves

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|X: Dodgers

Escrito por: Sebastian Cortés

Los Ángeles buscará finiquitar la Serie Divisional de la Liga Nacional de la MLB en el Juego 4 de esta tarde contra los Atlanta Braves.

Los Dodgers llegan al Truist Park de Atlanta con una ventaja de 2-1 en la serie tras la victoria previa, por lo que un triunfo hoy en el partido programado para las 16:00 horas, tiempo del Centro de México, les aseguraría el boleto directo a la Serie de Campeonato.

Para este encuentro decisivo, el equipo angelino presenta ajustes tácticos importantes en su orden al bate, moviendo nuevamente a Shohei Ohtani en la alineación e incluyendo a Kiké Hernández como titular.

Por su parte, los Bravos enviarán al montículo al lanzador derecho Tyler Mahle, quien tras una sólida segunda mitad de temporada, tiene la responsabilidad de frenar a la ofensiva rival para intentar forzar un quinto y definitivo juego.

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