Aaron Rodgers recibió una de las noticias más incómodas de su carrera en la NFL. Los Pittsburgh Steelers decidieron enviarlo a la banca para el partido del Black Friday contra los Denver Broncos y el quarterback de 42 años no se presentó en las instalaciones del equipo el miércoles por la mañana, de acuerdo con información del Pittsburgh Post-Gazette.

La decisión llegó después de una crisis ofensiva que se prolongó durante dos semanas. Según fuentes del equipo citadas por el periódico, la situación alcanzó un punto de no retorno el martes por la noche, cuando el entrenador Mike McCarthy se reunió con la directiva para definir quién estaría al frente de la ofensiva ante Denver.

Ruldolph será el quarterback titular de Steelers

Los Steelers comunicaron a Rodgers que no sería titular y anunciaron que Mason Rudolph ocuparía su lugar. El equipo también informó que el veterano quarterback estaría inactivo para el encuentro del viernes.

La determinación sorprendió por el momento en que se produjo. Pittsburgh había dedicado el lunes y el martes a preparar el partido contra Denver con Rodgers como titular. Además, apenas un día antes, McCarthy había asegurado públicamente que el pasador seguía siendo su primera opción.

El cambio responde al bajo rendimiento de la ofensiva en sus dos compromisos más recientes. En la derrota por 19-16 ante los Philadelphia Eagles, Rodgers completó 30 de 44 envíos para 227 yardas y un touchdown. Pittsburgh consiguió su única anotación hasta que restaban 1:21 minutos en el reloj.

Aaron Rodgers, who will be inactive for Pittsburgh's Black Friday game against the Denver Broncos, was excused from being at the team facility Wednesday while he processes his benching, a source told @AdamSchefter.



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Fue el segundo encuentro consecutivo en el que la ofensiva tuvo dificultades para producir. La organización considera que Rudolph puede ofrecer un impulso a una unidad que necesita recuperar su capacidad de respuesta.

Por ahora, el movimiento tiene carácter provisional. Según las fuentes consultadas por el Post-Gazette, la titularidad de Rudolph se limita al partido contra Denver y los Steelers volverán a evaluar la situación después del encuentro del Black Friday

Rodgers, quien cumplirá 43 años el próximo 3 de diciembre, no acudió al complejo de entrenamiento del equipo en el sur de Pittsburgh el miércoles. Su ausencia se produjo después de que conociera que había perdido el puesto que ocupó durante la temporada.

Su futuro inmediato con los Steelers quedó en incertidumbre. El equipo tiene ahora la responsabilidad de encontrar respuestas en una ofensiva que perdió protagonismo justo cuando comienza a estrecharse el margen de error en la temporada.

La NFL se acerca a un récord de quarterbacks titulares

El movimiento de Pittsburgh también alimenta una estadística que retrata la inestabilidad que ha acompañado a los quarterbacks durante esta temporada.

Con Mason Rudolph, Anthony Richardson y Tommy DeVito programados para iniciar partidos esta semana, la NFL llegará a 54 quarterbacks titulares utilizados después de 12 semanas.

La cifra quedará a un nombre del récord histórico para ese mismo periodo en una temporada sin jugadores de reemplazo. En 1988 y 1999 se registraron 55 quarterbacks titulares durante las primeras 12 semanas.

La estadística considera a los jugadores que han iniciado partidos como titulares, no simplemente a todos los quarterbacks que han participado en algún momento de la temporada.

La rotación de Pittsburgh se suma así a una temporada en la que cada vez más equipos han tenido que modificar sus planes en la posición más determinante del futbol americano. Para Rodgers, el cambio tiene una dimensión particular: después de encabezar la ofensiva de los Steelers, ahora deberá observar desde fuera mientras Rudolph intenta recuperar el rumbo del equipo.