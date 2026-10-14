La frase de Aaron Rodgers que lo ayudó a ser histórico de la NFL: “El éxito no es por casualidad, es producto del trabajo y la dedicación”

Aaron Rodgers es considerado uno de los mejores mariscales de campo que la NFL ha tenido a lo largo de las últimas tres décadas. Además, su estilo y personalidad lo hacen el favorito de varios amantes del futbol americano, los cuales creen que tiene todo para ser recordado por siempre.

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Un punto a favor del norteamericano es la facilidad con la que suele entregar declaraciones que se vuelven importantes con el paso de los años. Sin embargo, entre estas destaca una frase que lanzó hace tiempo y que, sin duda, refleja lo que es como jugador profesional de la NFL.

¿Qué frase habla de la carrera que Aaron Rodgers ha tenido en la NFL?

Una de las razones por las cuales Aaron Rodgers es el favorito de millones de aficionados a la NFL tiene que ver con su sentido de resiliencia, así como por la forma en cómo trabajó para ser considerado uno de los mariscales más importantes y efectivos de todos los tiempos.

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La frase que resume su estadía en la NFL es la siguiente: “El éxito no es por casualidad, es resultado del trabajo duro y la dedicación”.

Con ella, lo que Rodgers intenta explicar es que, por más magia e impacto que un jugador tenga en el campo, esto no será suficiente si el atleta lo mezcla con un profesionalismo dentro y fuera del mismo, pues el éxito nunca es fácil de alcanzar.

¿Qué logros suma Aaron Rodgers en su paso por la NFL?

Además de haber conquistado un anillo de Super Bowl durante su etapa con los Empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers también destaca por haber ganado el MVP de la NFL en cuatro temporadas distintas, siendo estas las campañas 2011, 2014, 2020 y 2021, respectivamente.

Del mismo modo, cuenta con cinco nombramientos en el All - Pro, así como 10 selecciones en el Pro Bowl y formar parte del equipo de la década de la NFL durante el 2010. Finalmente, cuenta con el menor porcentaje de intercepciones entre los mariscales de campo titulares en la historia.

