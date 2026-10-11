AL MOMENTO: Así va la tabla general del Apertura 2026 en la Liga MX tras la actividad sabatina de la jornada 11

El Club América puede estar tranquilo, dormirá una jornada más como líder de la tabla general del Torneo Apertura 2026 en la Liga MX. La derrota del Deportivo Toluca en suelo regiomontano le dio la oportunidad a las Águilas de quedarse con la cima a pesar de su empata ante Rayados de Monterrey.

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Una de las gratas sorpresas del certamen es sin duda los Gallos Blancos de Querétaro. Contra todo pronóstico, el equipo albiazul es tercero de la tabla con 20 puntos y de seguir así, asegurará su presencia en liguilla pronto. Por otro lado, la Máquina Celeste de conseguir el triunfo ante Pumas daría un salto importante, aunque, Universidad Nacional no puede dejar escapar unidades si quiere estar en la fase final del torneo.

Tabla general del Apertura 2026

América — 21 pts (10 PJ, +11) Toluca — 20 pts (11 PJ, +10) Querétaro — 20 pts (10 PJ, +7) Chivas — 19 pts (11 PJ, +7) León — 18 pts (11 PJ, +3) Atlas — 18 pts (11 PJ, -1) Cruz Azul — 16 pts (10 PJ, +1) Tijuana — 15 pts (10 PJ, +1) Puebla — 15 pts (11 PJ, -1) Monterrey — 14 pts (10 PJ, +2) Tigres — 13 pts (11 PJ, -2) Pachuca — 12 pts (10 PJ, +4) Pumas UNAM — 12 pts (10 PJ, -2) San Luis — 12 pts (10 PJ, -4) Atlante — 11 pts (11 PJ, -5) Santos Laguna — 10 pts (10 PJ, -5) Necaxa — 8 pts (10 PJ, -8) Juárez — 4 pts (11 PJ, -18)

Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX

Viernes 16 de octubre



Necaxa vs Atlas — 19:00 — Estadio Victoria (Aguascalientes)



Atlante vs Pumas — 21:00 — Estadio Banorte



Xolos (Tijuana) vs Puebla — 21:00 — Estadio Caliente

Sábado 17 de octubre



Santos Laguna vs Querétaro — 17:00 — Estadio Corona



Chivas vs Tigres — 17:07 — Estadio Akron



León vs América — 19:00 — Estadio León



Toluca vs Atlético San Luis — 19:00 — Estadio Nemesio Díez



Cruz Azul vs Juárez — 21:00 — Estadio Banorte

Domingo 18 de octubre

Monterrey vs Pachuca — 19:00 — Estadio BBVA

Recuerda que el próximo viernes 16 de octubre tenemos una cita para vivir una edición más del siempre inigualable Viernes Botanero. Los Potros de Hierro del Atlante recibirán en punto de las 8:50 pm al Club Universidad Nacional en un duelo entre clubes con mucha historia en nuestro futbol. Este partido lo podrás disfrutar TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

