Este martes 17 de noviembre del 2026, se disputa el juego de vuelta México vs Jamaica de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y ambos equipos ya dieron a conocer sus alineaciones.
Alineaciones confirmadas México vs Jamaica
Rafael Márquez decidió mandar la siguiente alineación con el objetivo de poder llevarse la victoria, remontar y obtener el pase a las Semifinales.
Alineación de México
- Portero: Tala Rangel
- Defensas: Israel Reyes, Mateo Chávez, Jesús Orozco y Rodrigo Huescas
- Mediocampistas: Gilberto Mora, Erik Lira, Fidalgo
- Delantero: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Jesús Corona
Alineación de Jamaica
Rudolph Speid decidió mandar la siguiente alineación con la ventaja de un gol y con el objetivo de mantener la victoria para asegurar su pase a la siguiente ronda:
- Portero:
- Defensas:
- Mediocampistas:
- Delantero:
¿Dónde ver el México vs Jamaica?
El encuentro de vuelta de México vs Jamaica lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app de Azteca Siete y la app Azteca en Vivo.
La transmisión del encuentro arranca en punto de las 20:20 horas tiempo del centro de México.
El LINK para ver el Jamaica vs México EN VIVO y GRATIS
El link para que puedas ver el México vs Jamaica totalmente EN VIVO y GRATIS es AQUÍ.
¿Quién va a narrar el México vs Jamaica?
El México vs Jamaica va a tener la narración y el analisis de todo el equipo de TV Azteca Deportes. Estarán Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos ‘Warrior’ Guerrero y David Medrano para poder darte todos los detalles que necesitas.