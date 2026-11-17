Este martes 17 de noviembre del 2026, se disputa el juego de vuelta México vs Jamaica de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y ambos equipos ya dieron a conocer sus alineaciones.

¿Quién va a poner casa en la Sultana del Norte para ver nuestro partido? 🤠🏡@Castrol nos comparte los #Horarios para que se junten a apoyar desde donde estén. 🌎⏰#SomosRegios

*Publicidad para México* pic.twitter.com/6v35Qlby3W — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 17, 2026

Alineaciones confirmadas México vs Jamaica

Rafael Márquez decidió mandar la siguiente alineación con el objetivo de poder llevarse la victoria, remontar y obtener el pase a las Semifinales.

Alineación de México

Portero: Tala Rangel

Defensas: Israel Reyes, Mateo Chávez, Jesús Orozco y Rodrigo Huescas

Mediocampistas: Gilberto Mora, Erik Lira, Fidalgo

Delantero: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Jesús Corona

Alineación de Jamaica

Rudolph Speid decidió mandar la siguiente alineación con la ventaja de un gol y con el objetivo de mantener la victoria para asegurar su pase a la siguiente ronda:

Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delantero:

¿Dónde ver el México vs Jamaica?

El encuentro de vuelta de México vs Jamaica lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7 y en la app de Azteca Siete y la app Azteca en Vivo.

La transmisión del encuentro arranca en punto de las 20:20 horas tiempo del centro de México.

El LINK para ver el Jamaica vs México EN VIVO y GRATIS

El link para que puedas ver el México vs Jamaica totalmente EN VIVO y GRATIS es AQUÍ.

¿Quién va a narrar el México vs Jamaica?

El México vs Jamaica va a tener la narración y el analisis de todo el equipo de TV Azteca Deportes. Estarán Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos ‘Warrior’ Guerrero y David Medrano para poder darte todos los detalles que necesitas.