México vs Jamaica: Fecha, horario y canal para ver EN VIVO el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League en Monterrey

La Selección Mexicana sigue sin ganar bajo la dirección técnica de Rafael Márquez y buscará su primer triunfo este martes 17 de noviembre cuando se enfrente a Jamaica en el juego de Vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League a disputarse en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey y que podrás ver a través de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes en punto de las 20:20 horas, tiempo del centro de México.

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México vs Jamaica: Fecha y hora para ver el partido

México necesitará ganar al menos por un gol de diferencia para avanzar al Final Four de la Concacaf Nations League, luego de perder 3-2 en su visita al Estadio Nacional de Kingston.

El combinado Azteca tuvo uno de sus peores partidos y llegó a estar abajo en el marcador hasta por tres goles, pero reaccionó en la recta final para marcar dos tantos y obtener una ventaja que le permita encarar el duelo en el Gigante de Acero.

Los goles de visitante le permitieron a México reducir la presión y solo necesitará de un gol para igualar la serie ante Jamaica y avanzar a las Semifinales en caso de victoria por la mínima diferencia en el BBVA.