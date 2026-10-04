Alineaciones CONFIRMADAS para su partido amistoso de Fecha FIFA HOY sábado 3 de octubre

No hay partido amistoso cuando se trata de Estados Unidos y México, los dos gigantes de la Concacaf se ven las caras en Arizona en busca de conseguir el triunfo ante su acérrimo rival. Del lado del Team USA, llegan con mejores sensaciones tras derrotar en sus primeros dos amistosos a Perú y Chile, mientras que, los pupilos de Rafael Márquez no han pasado del empate en la presente Fecha FIFA tras sus dos igualadas a un tanto frente a Colombia y Perú.

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Para este compromiso, la Selección Mexicana de Futbol tendrá una durísima baja en el ataque, por lo que Márquez tendrá que echar mano de su reperrtorio para suplir a una de sus estrellas. Mauricio Pochettino no le mueve mucho a su 11 estelar y querrá por fin derrotar por primera vez a México como estratega nacional de los Estados Unidos.

Alineación de México



Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

Alineación de Estados Unidos



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Mediocampistas:

Delanteros:

México vs Estados Unidos por TV Azteca

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