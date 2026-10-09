Allen vs Duncan: La hora para VER EN VIVO la función de UFC Fight Night

Como siempre, la UFC llena de combates el Octágono para que la gente disfrute desde casa estos enfrentamientos que prometen mucha adrenalina. Y por ello, este artículo te informa de cómo y dónde Ver EN VIVO toda la función del Fight Night que tiene como estelar el Allen vs Duncan. Todo sucederá este sábado 10 de octubre con un evento que iniciará cerca de las 15:00 horas en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del UFC Fight Night con Allen vs Duncan como pelea estelar?

La tensión invade la lona de UFC al enfrentar a dos aspirantes a las peleas élite del peso medio (185 libras). Brendan Allen es el cuarto clasificado en dicha categoría y un triunfo lo pondría en la antesala de una pelea por el cinturón. Con récord de 27-7, llega con 3 triunfos de manera consecutiva y probablemente lleve la pelea al combate cuerpo a cuerpo y sumisiones en la lona.

Por su parte, el británico tiene récord de 15-2 y es el décimo clasificado de la división media de UFC. Por ello, un triunfo sobre el cuarto lugar en ese rango de peso sería un bombazo para el futuro inmediato. Christian Leroy Duncan llega con 5 triunfos consecutivos y su perfil se comenta de un peleador con una gran variedad de golpes y capaz de llevar el conflicto al ritmo que desea. Por ello, se espera un duelo estelar más que interesante.

¿Dónde ver el UFC Fight Night con Allen vs Duncan como pelea estelar?

Este evento de la UFC que también se conoce como la función Las Vegas 122 puede verse en dos cadenas de transmisión global… que tiene alcance en territorio azteca. Por eso, disfruta del Allen vs Duncan en la noche mexicana este 10 de octubre.

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Esta es la opción oficial de la UFC para todo fanático de hueso colorado. Se tiene acceso a las peleas y demás contenido alrededor de esta empresa enfocada en las Artes Marciales Mixtas. Paramount+ - Y una de las plataformas streaming que están apostando fuerte a nivel internacional es esta. Por eso, es cuestión de suscribirse y pagar la renta mensual.

¿Cuáles son TODAS las peleas del UFC Fight Night con Allen vs Duncan como función estelar?

Peleas Estelares

Brendan Allen vs Christian Leroy Duncan - Peso Medio

Matheus Camilo vs Jai Herbert - Peso Ligero

Loopy Godínez vs Ketlen Souza - Peso Paja Femenino

Andre Fili vs Kai Kamaka III - Peso Pluma

Malcolm Wellmaker vs Otari Tanzilovi - Peso Gallo

Cartelera Preliminar

Julius Walker vs Gerald Meerschaert - Peso Semipesado

Francisco Prado vs Ismael Bonfim - Peso Ligero

Niko Price vs Leon Shahbazyan - Peso Wélter

Felipe Franco vs Brendson Ribeiro - Peso Semipesado

Allen Frye Jr. vs RJ Harris - Peso Pesado

Alice Pereira vs Darya Zheleznyakova - Peso Gallo Femenino

Ernesta Kareckaite vs Melissa Gatto - Peso Mosca Femenino