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Aún no acaba el torneo y América define su primera baja para el Clausura 2027

Los reportes en la interna de América prácticamente aseguran que la permanencia del futbolista de Palmeiras sería descartada. Estas son las razones.

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|Crédito: Instagram/@clubamerica

Escrito por: Pablo García - Marktube

El equipo dirigido por Guillermo Almada está en lo más alto pero las gestiones deportivas y administrativas ya tienen (casi oficial) a su primera baja confirmada para el Clausura 2027. Raphael Veiga no será comprado por América y regresaría a Brasil para seguir con su carrera en el Palmeiras. Estas son las razones de su NO compra por parte del club mexicano.

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¿Por qué Raphael Veiga no será comprado por América?

Aunque era un secreto a voces, el brasileño no será pieza definitiva del conjunto de Coapa y menos al confirmarse que tuvo que ser intervenido por una luxación en el hombro. Este procedimiento se hizo en Sao Paulo y está siendo cuidado por el cuerpo médico de Palmeiras. Es decir, su club se hizo cargo de todo, esto para seguir con su plan contractual como futbolista profesional.

El préstamo que concretó el América a petición de André Jardine termina en diciembre. Por eso, seguramente lo visto de él en el Estadio Banorte el pasado 10 de octubre contra Monterrey… es lo último que el aficionado tuvo de este refuerzo que no convenció a nadie. Por ello, a sus 31 años volverá a un equipo brasileño que es potencia en su país y en todo Sudamérica.

Y es que si quedaba una ligera esperanza (lo cual es evidente que no fue así al operarse en Brasil y ser cuidado por Palmeiras), el precio que se maneja por la cifra del mediocampista es muy alta. Se indica que el valor de mercado de Raphael es de 6 millones de dólares. Por eso, eso sería lo último que quedó de las peticiones de urgencia que hizo Jardine hace unos meses.

¿Cómo fue la etapa de Raphael Veiga con América?

En general, se coincide que el paso de Raphael Veiga en América fue malo. Al ser una petición explícita de Jardine, el nivel mostrado fue muy por debajo de las expectativas. Nunca se sintió como el gran titular del club, aunque con Guillermo Almada recibió varios minutos en el desarrollo del Apertura 2026. Entonces, el mediocampista terminará su etapa como águila con 35 partidos, 5 goles y 8 asistencias, que no son malas cifras en lo estadístico.

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