Raphael Veiga: cuál es el sueldo del mediocampista en Club América

Raphael Veiga suma su segunda temporada como jugador del Club América tras arribar como uno de los refuerzos estelares a principios de febrero de este año. Su pasado en Brasil le valió para considerarse como un jugador de jerarquía, sobre todo por los títulos que obtuvo como jugador del Palmeiras, y eso se refleja en su sueldo.

La permanencia del brasileño en Coapa significa una fuerte inversión de la directiva azulcrema. De acuerdo con cifras de Salary Sport, el sueldo de Raphael Veiga ronda los 3.5 millones de dólares al año, contando con un esquema de pago escalonado en donde se sumarían importantes bonos de rendimiento.

Raphael Veiga ganaría 3.5 millones de dólares al año

Cuánto ha invertido Club América por los servicios de Raphael Veiga

La llegada de Raphael Veiga al Club América significó una cesión de 1.5 millones de dólares hasta diciembre del 2026. Tomando en cuenta el salario y el costo de cesión, es un costo de operación inicial de 4 millones de dólares.

Sin embargo, reportes desde Brasil indican que en Coapa la cesión cuenta con una opción de compra obligatoria que ronda los 6 millones de dólares. Esto dejaría un costo total de operación de 10 millones de dólares, siendo una importante inversión de las Águilas para poder traer a uno de los jugadores de mayor cartel en Sudamérica.

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Los números de Raphael Veiga en la Liga BBVA MX

Raphael Veiga cuenta con 2 goles y 2 asistencias en 16 partidos de liga, contando con una productividad de 1 gol producido cada 360 minutos. Según Transfermarkt, el valor de mercado de los servicios del mediocampista se cotiza en alrededor de 8 millones de dólares.

Raphael Veiga suma 2 goles y 2 asistencias en la Liga BBVA MX|Instagra: Raphael Veiga

En ese sentido, Club América busca tener en Veiga a un jugador diferencial para el Apertura 2026. Guillermo Almada deberá buscar la mejor versión de un futbolista que ha demostrado ser influyente para poder apostar por pelear el título en la presente campaña.

