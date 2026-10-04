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América vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 4 de octubre, partidos amistoso de la Liga BBVA MX

América y Chivas se enfrenta este domingo en duelo amistoso en Estados Unidos

América vs Chivas
América vs Chivas

Escrito por: Francisco Fernández

La Liga BBVA MX se encuentra detenida ante el parón por Fecha FIFA, pero los equipos buscan mantenerse en ritmo y este domingo 4 de octubre América y Chivas se enfrentan en partido amistoso a disputarse en el Alameda County Coliseum de Oakland City, California, en donde el orgullo estará en juego en esta edición del Clásico Nacional.

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