América vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 4 de octubre, partidos amistoso de la Liga BBVA MX
América y Chivas se enfrenta este domingo en duelo amistoso en Estados Unidos
La Liga BBVA MX se encuentra detenida ante el parón por Fecha FIFA, pero los equipos buscan mantenerse en ritmo y este domingo 4 de octubre América y Chivas se enfrentan en partido amistoso a disputarse en el Alameda County Coliseum de Oakland City, California, en donde el orgullo estará en juego en esta edición del Clásico Nacional.
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