¡CITA CON LA HISTORIA! América busca su victoria 100 ante las Chivas del Guadalajara en el Clásico Nacional

El Oakland-Alameda County Coliseum, en California, Estados Unidos puede ser testigo de una victoria histórica del Club América ante las Chivas del Guadalajara en una edición más del Clásico Nacional. Y es que, si las Águilas de Guillermo Almada derrotan a su acérrimo rival en suelo estadounidense significará el triungo número 100 ante el Rebaño Sagrado.

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A pesar de que en el papel es un partido amistoso, sabemos que entre estas dos instituciones nunca se juega un simple compromiso. De momento, el equipo de Coapa registra 99 triunfos, 83 empates y 82 derrotas ante el conjunto rojiblanco y podría alcanzar los tres dígitos si hoy salen con la mano en alto. Por si fuera poco, Gabriel Milito no podrá contar con varios de sus elementos clave como Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo o Santiago Sandoval ya que están concentrados con Selección Mexicana.

Por ello, no suena nada descabellado que los pupilos del estratega charrúa triunfen en Oakland y den un paso contundente en el historial ante las Chivas. Cabe recordar que, América también tendrá ausencias por convocatoria mexicana (Israel Reyes e Isaías Violante) por lo que Almada tendrá que echar mano de su banquillo para suplirlos en el 11 inicial.

México vs Chile por TV Azteca

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