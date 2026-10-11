América vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 10 de octubre, partido de la jornada 11 de la Liga BBVA MX, marcador online

Matías Almeyda contra Guillermo Almada en un duelo que pinta para ser espectacular desde el primer minuto. Los Rayados de Monterrey visitan la Ciudad de México para verse las caras con las Águilas del América en lo que parece un cotejo de liguilla adelantada. El club azulcrema querrá aprovechar el tropiezo de los Diablos Rojos del Toluca ante Tigres, mientras que, la Pandilla del 'Pelado' sabe que con un triufo se mete de lleno a la lucha por los primeros ocho lugares de la tabla general.

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