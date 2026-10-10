¡ÚLTIMA HORA! Penta Zero Miedo GANA un VIBRANTE MONEY IN THE BANK

Como muchos mexicanos tenían pronosticado, PENTA ZERO MIEDO es el ganador de Money in the Bank 2026. El luchador de Ecatepec sobrevió en una contienda demasiado intensa y luego de despachar a Bron Breakker con un mexican destroyer hacia una escalera, el mexicano logró escalar una de casi cuatro metros, abrir la cadena y tener en sus manos el maletín de money in the bank.

El mexicano logra así el triunfo más importante en su estancia de casi dos años en WWE, siendo una de las estrellas emergentes más relevantes. Ahora Penta, podrá desafíar al rival que quiera que sea campeón, con una vigencia de un año.

Money in the Bank 2026

Money in the Bank 2026 se celebra este 10 de octubre en el conocido como Smoothie King Center de Nueva Orleans, lo que será la decimoséptima edición del evento con tintes extremos y altamente riesgoso.

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El evento principal masculino es una lucha de escaleras de seis participantes con diferentes estilos y antecedentes donde CM Punk surge como el más experimentado y quizás más popularidad; Kevin Owens que no conoce límites estará en esta lucha corriendo todos los riesgos, además de Trick Williams, Je'Von Evans, Bron Breakker que partirá a más de uno en el ring, y por supuesto Penta Zero Miedo, que entre el resto de luchadores podría ser el más ágil y que consideraría este tipo de contienda como su especialidad.

La lucha de money in the bank, trata de los seis gladiarores en el ring, en una contienda en la que los artefactos extremos como sillas, mesas y tablas se suman a las escaleras, a las cuales deben de subir para descolgar el maletín que se suspende a casi seis metros de altura desde el suelo.

Con ese factor las caídas, vuelos, lances y castigos se convierten en movimientos de mucha peligrosidad.

