Figura de Cruz Azul termina contrato en breve y no se sabe nada de su renovación

El presente de Cruz Azul sufrió algunos cambios abruptos para enfrentar a Juárez, después de que el estratega anunciara que no iba a darle concesiones a nadie. El equipo goleó y gustó en casa y uno de los nuevos rostros en las titularidades fue Andrés Gudiño. El meta mexicano defendió el arco en la última fecha (previo a la actividad de mitad de semana) y ahora existen dudas sobre su continuidad en el club. Esto se sabe.

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¿Andrés Gudiño continuará con Cruz Azul?

No es ninguna mentira indicar que el rol de Gudiño siempre ha sido de suplencia en La Máquina celeste de Cruz Azul. Esto incluso después de que hizo las cosas bien en la última lesión larga de Kevin Mier. Sin embargo, en las rotaciones de Joel Huiqui, el mexicano defendió el arco en la Jornada 12.

Por eso ahorita existen dudas sobre la decisión de la directiva para con el arquero de 29 años. Y es que insiders del equipo indican que la postura del jugador es renovar un contrato que termina en la mitad de 2027. Es decir, si no llega una oferta en próximas semanas, Gudiño podría irse gratis si el club considera que no es parte de los planes en el futuro inmediato.

Todo esto después de que en el verano se habló de interés de parte de clubes como Atlante, que buscaba un guardameta para su vuelta a la primera división. Por ello, se indica que la decisión quedaría del lado de la directiva. Aunque con el detalle de unas negociaciones que pueden terminar en un final de vínculo con un Cruz Azul, club donde este hombre prácticamente se formó como futbolista profesional.

@cfcruzazul ¿Ya fueron a ver “El Color es AZUL” de la victoria ante FC Juárez? 💙👀 ♬ sonido original - Cruz Azul

¿Cuáles son las cifras de Andrés Gudiño en la presente campaña con Cruz Azul?

Como se indicó desde un inicio, Andrés Gudiño es el portero suplente de Cruz Azul. No tuvo minutos en la Leagues Cup, ni en la Campeones Cup, ni en el Campeón de Campeones. Y después de 12 fechas disputadas en el Apertura 2026, el portero mexicano tiene 3 titularidades. Jugó la Jornada 3 ante Atlante, la 10 ante Toluca y la 12 contra los Bravos de Ciudad Juárez.