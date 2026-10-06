Este es el jugador que suplirá la ausencia de Paradela en Cruz Azul tras inesperada lesión

El futbol mexicano regresa este fin de semana después de las actividades de la Fecha FIFA que hicieron un parón de selecciones bastante extenso. En dicha circunstancia, llegó la desgracia para un Cruz Azul que seguramente vería mermado su cuadro titular ante la baja de José Paradela. A falta de un informe oficial, Andrés Montaño tendría la oportunidad de cerrar su semestre este domingo contra Pumas.

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¿Qué le pasó a José Paradela en los duelos amistosos de Cruz Azul?

La Máquina celeste tuvo dos encuentros amistosos mientras las selecciones cumplían sus actividades. Con la intención de mantener el ritmo competitivo, el equipo tuvo un duelo ante América y un segundo enfrentamiento contra el LA Galaxy. Y allí llegó el infortunio, pues Paradela sufrió molestias físicas, situación que le hicieron salir del partido.

En dicho contexto, las alarmas siguen bastante activadas alrededor de un golpe que se espera sea solamente un susto. Hasta el momento la postura de Cruz Azul ha sido el silencio, pero también se entiende que no arriesgarán a su elemento con la intención de no exponerlo de cara al cierre de temporada. Aunque… el partido contra Pumas del próximo domingo es de alta exigencia y se espera el mejor cuadro posible para buscar las 3 unidades en Ciudad Universitaria.

¿Cómo ha sido el semestre de Andrés Montaño en Cruz Azul?

En general se tiene en buena consideración al mediocampista mexicano, aunque también se entiende que no ha dado lo que se espera de él. Su llegada a Cruz Azul se dio a mitades de 2024 pero cuando se le veía mucha proyección, tuvo una lesión de larga duración. Ahora prácticamente está borrado ante el desempeño del resto del plantel… pero esta sería su gran oportunidad.

El joven de 24 años ha tenido un semestre más que discreto (solamente 154 minutos en cancha), pero justamente en el duelo contra los angelinos, Joel Huiqui mandó al muchacho al campo tras el golpe sufrido por Paradela. Entonces, probablemente en el plan de acción Montaño juegue contra los auriazules en la Fecha 11 de la Liga BBVA MX. ¿Estará a la altura de las exigencias?