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Por qué la baja de José Paradela sería durísima para Cruz Azul

El argentino sufrió molestias ante LA Galaxy y su presencia en la próxima jornada está en duda

Por qué la baja de José Paradela sería durísima para Cruz Azul
Por qué la baja de José Paradela sería durísima para Cruz Azul|Club de Futbol Cruz Azul

Escrito por: José Alejandro | DR

José Paradela encendió las alarmas de Cruz Azul después de abandonar con molestias el amistoso que ganó 2-1 ante Los Ángeles Galaxy el pasado 4 de octubre. Por ello, el mediocampista está en duda para el duelo contra Pumas, pero lo más importante es que su baja sería durísima para la siguiente jornada.

El argentino disputó parte del encuentro en Estados Unidos, pero no completó el partido y recibió atención médica después de quedar tendido sobre el césped. Hasta este martes 6 de octubre, la Máquina no ha emitido un diagnóstico oficial, por lo que su participación en la jornada 11 está en duda contra la UNAM, tras las Fecha FIFA en la que perdió algunos jugadores.

José Paradela Cruz Azul
Paradela es uno de los mejores jugadores del conjunto celeste y de todo el Apertura 2026.|Club de Futbol Cruz Azul

¿Por qué la baja de Paradela sería durísima?

Paradela es uno de los mejores jugadores del conjunto celeste y de todo el Apertura 2026. De acuerdo con estadísticas de Statiskicks, el ex del Necaxa tiene las siguientes estadísticas:

  • Número uno en asistencias con 5
  • Número uno en pases para oportunidad clara con 8
  • Tercer puesto en remates generados con 24
  • Tercero en asistencias esperadas
  • Tercero en regates con 19
  • Sexto en pases claves con 19.

TE PUEDE INTERESAR:

En este Apertura 2026, José registra 743 minutos en 10 partidos, en los que suma 2 goles y 5 asistencias, que lo colocan como uno de los mejores jugadores del conjunto de la Noria. Su mejor actuación llego contra América en la jornada 8, cuando anotó y puso 2 pases para gol. También aportó asistencias ante Puebla, Necaxa y Toluca.

https://x.com/statiskicks/status/2107167867569426465?s=20

El duelo que se perdería Paradela con Cruz Azul

El mediocampista es duda para la jornada 11, cuando Cruz Azul visite a Pumas el domingo 11 de octubre a las 7 de la tarde (hora centro de Pumas) en el Estadio Olímpico Universitario, mejor conocido como CU. Actualmente, el conjunto celeste marcha en séptimo lugar con 16 puntos, producto de 5 partidos ganados, un empate y 4 derrotas.

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