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La APP GRATIS para ver el México vs Estados Unidos, partido de la Fecha FIFA de octubre 2026

México se enfrentará a Estados Unidos en duelo amistoso y podrás verlo a través de esta APP

Mexico vs Colombia - International Friendly
Gilberto Mora celebrates his goal 1-1 of with Armando Gonzalez Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Colombia at M&T Bank Stadium, on September 26, 2026 in Baltimore, Maryland, United States.|David Leah/David Leah

Escrito por: Francisco Fernández

La Selección Mexicana se enfrenta este sábado 3 de octubre a su similar de Estados Unidos en el tercer partido amistoso de Rafael Márquez al frente de México y donde que podrás ver de manera totalmente gratuita a través de la señal de TV Azteca, en las plataformas digitales de TV Azteca y en la APP de TV Azteca.

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La APP donde puedes ver GRATIS el partido de México vs Perú

México se enfrentará a Estados Unidos este sábado 3 de octubre y tú podrás verlo totalmente gratis a través de la APP de TV Azteca y solo deberás descargar la aplicación en tu celular, sin necesidad de crear una cuenta ni cargar alguna tarjeta.

El encuentro entre la Selección Mexicana y su similar de Estados Unidos estará al alcance de tu celular. Sin importar si tu celular es Android o iPhone, solo necesitas ingresar a la tienda de aplicaciones para descargar la APP oficial de TV Azteca.

También podrás ver el encuentro a través de la página oficial de TV Azteca Siete siguiendo este link disfrutando de la transmisión EN VIVO a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Christian Martinoli se encargará de transmitir la emoción del encuentro y será acompañado por Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague', Jorge Campos y Carlos Guerrero 'Warrior'.

México continuará con su gira de partidos amistosos por Estados Unidos el 6 de octubre ante Chile en lo que será el último de los primeros 4 encuentros de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana.

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