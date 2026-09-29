Link LIBRE y GRATIS para ver el México vs Perú, por la fecha FIFA de septiembre 2026

La Selección Mexicana de Futbol enfrentará a su similar de Perú en su segundo partido de la Fecha FIFA y Rafael Márquez buscará su primer triunfo bajo el mando del cuadro nacional. Tras el empate a un gol contra Colombia en Baltimore, México se verá las caras con otro combinado sudamericano y en el papel, es un rival de menor jerarquía por lo que podríamos ver una selección con más iniciativa.

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Este compromiso contra el cuadro 'inca' lo podrás ver TOTALMENTE GRATIS y EN VIVO por la señal de TV Azteca a través de Azteca Siete, la App VIVO y por el link de en vivo de Azteca Siete este martes 29 de septiembre en punto de las 6:50 pm. Cabe recordar que, podríamos ver una alineación alternativa de México para gestionar cargas y ésta sería la posible alineación de Rafael Márquez ante Perú.

Partidos de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA

Martes 29 de septiembre: México vs Perú — 19:00

Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey.



Sábado 3 de octubre: Estados Unidos vs México — 20:00

State Farm Stadium, Glendale, Arizona.



Martes 6 de octubre: México vs Chile — 20:30

Los Angeles Memorial Coliseum, Los Ángeles.

México domina en el ranking FIFA

Fuera del terreno de juego, la Selección Mexicana de Futbol está en la décima posición del listado internacional, mientras que, el combinado peruano es 51 del ranking de la FIFA. Por sí fuera poco, el conjunto inca no clasificó a la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 mientras que, los pupilos hoy de Mano Menezes no pudieron en las eliminatorias de la Conmebol.

Finalmente, México se tendrá que ver las caras con Estados Unidos y con Chile el sábado 3 de octubre y el martes 6 de octubre respectivamente para acabar con la actividad en la presente Fecha FIFA.