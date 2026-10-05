Argentina vs Benín: La HORA para ver EN VIVO la Despedida de Lionel Messi

El día que los argentinos (y millones de aficionados al futbol) no querían que sucediera… llegó. De manera oficial Lionel Messi dejará de representar a la albiceleste y por eso el mundo estará atento para las actividades que se concreten en el Estadio Monumental el próximo martes 6 de octubre de 2026. Ante dicha situación, he aquí la mejor información para que veas EN VIVO este Argentina vs Benín a suceder a las 17:00 horas en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Argentina vs Benín en la despedida de Lionel Messi?

Todos saben que la selección albiceleste armó toda una fiesta para despedir a una de sus más grandes leyendas. Lionel Messi decidió dejar a la selección y se anunció que solo vendría a este encuentro de la Fecha FIFA. Así, el mundo enteró estará atento a un duelo que en lo deportivo no ofrecerá nada… pero en lo emocional nadie se lo querrá perder.

Por su parte el cuadro de África sabe que este encuentro será solamente para cerrar la carrera de Lionel. Las entrevistas e interacciones que han dado a los medios indican un sentir de privilegio y algarabía por ser invitados para este duelo. En ese sentido, muchos critican las gestiones de la AFA, que ha conseguido partidos realmente de baja exigencia para su selección… incluso en la previa a la Copa del Mundo.

¿Dónde ver EN VIVO el Argentina vs Benín en la despedida de Lionel Messi?

Aunque en general el futbol sudamericano (de clubes y selecciones) era consumido en México… en los años recientes eso disminiuyó. En ese sentido, hay pocas posibilidades de ver los juegos de manera sencilla. Sin embargo, una plataforma de streaming sí tendrá el encuentro. Por ello se te anima a conocer sus precios para contratar el servicio y la demás oferta de series y películas que contiene.

Posibles alineaciones Argentina vs Benín