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Lionel Messi

Futbolista argentino tiene 4 títulos con la selección absoluta, es el romperredes histórico de la Selección. Considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Lugar de nacimiento Rosario, Argentina
Altura 1.70 m
Edad 38 años
Posición Delantero / extremo derecho
Partidos en selección 196
Goles en selección 115
Participación en Copas Mundiales 5
Títulos en Selección 4 (Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Copa Mundial 2022).
Valor actual 15 millones de euros
Distinciones personales 8 Balones de Oro, 6 Botas de Oro, 4 jugador de la FIFA
Goles en total 902

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