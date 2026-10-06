Argentina vs Benin: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, marcador online y en directo

Día sentimental para el mundo del futbol, día en el que se despide Lionel Messi del balompié de selecciones nacionales. El 10 de la Albiceleste vivirá su último partido como jugador del cuadro nacional dejando un legado inmenso detrás. El plato está servido para que sea un día con sabor a muchos goles por parte de los sudamericanos, quienes se verán las caras con Benin en un Monumental que verá por última vez a su héreo con la playera de la Argentina.

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¿Dónde mirar en vivo Selección Argentina vs Selección de Benin?

Podrás mirar en vivo todas las acciones, jugadas, alineaciones, cambios y goles del partido de la Selección Argentina vs Selección de Benin en esta cobertura que estamos realizando totalmente gratis.

¿A qué hora inicia el partido de Argentina vs Selección de Benin?

El partido entre Argentina y la Selección de Benin comenzará en punto de las 17:00 horas, tiempo del Centro de México, y a las 20:00 horas, tiempo de Argentina.