HORA EXACTA para ver Argentina vs Benin, partido de despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina

Se paraliza el mundo del futbol mundial porque ha llegado la hora más esperada, y a la vez más dolorosa, para los amantes de este deporte: el último baile de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

El imponente Estadio Monumental de Buenos Aires se viste de gala absoluta este martes 6 de octubre de 2026 para albergar un amistoso de Fecha FIFA muy atípico ante la selección de Benín. Más allá de lo que ocurra sobre el césped verde, los reflectores apuntan a la emotiva y definitiva despedida del capitán y máximo goleador histórico de la Albiceleste, cerrando un ciclo legendario de más de dos décadas defendiendo los colores patrios.

¿A qué hora ver EN VIVO el partido?

El horario del partido para no perderte ni un solo detalle de los homenajes, los shows musicales y la antesala preparada por la AFA:

Argentina (Hora local): La previa y el show inicial arrancan con fuerza, mientras que el silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas.

La previa y el show inicial arrancan con fuerza, mientras que el silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas. México (CDMX): 17:00 horas.

Estados Unidos (Este): 19:00 horas / (Pacífico): 16:00 horas.

19:00 horas / 16:00 horas. Colombia y Ecuador: 18:00 horas.

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Messi se prepara para despedirse después de haber disputado más partidos (207) y marcado más goles (125) con Argentina que cualquier otro jugador. Mientras tanto, el seleccionador Lionel Scaloni ya mira hacia el futuro. Algunos de los jóvenes incorporados a su convocatoria ya han participado en contundentes victorias en partidos amistosos contra Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0), ofreciendo una visión alentadora de un futuro sin Messi. Con los integrantes de la selección campeona del Mundial 2022 invitados a este encuentro, la Albiceleste buscará brindar al jugador de 39 años una despedida a la altura prolongando su racha de diez partidos sin perder como local que está vigente desde noviembre de 2023 (V9, E1).

