Así como Argentina goleó 7-0 a Costa Rica, Lionel Scaloni aprovechó la conferencia de prensa posterior al encuentro para referirse a una declaración que generó repercusiones en el futbol internacional. El entrenador fue consultado por las palabras de Unai Simón, arquero de España, sobre el nivel de Inglaterra.

Mientras se habla de Lionel Messi y su retiro, también surgió el debate sobre cuáles son las mejores selecciones del mundo. El guardameta español ubicó a los ingleses por encima de Argentina y otros equipos, pero el técnico de la Albiceleste evitó entrar en una polémica y defendió su derecho a opinar.

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina (EFE)

Scaloni le respondió a Unai Simón : “Es una opinión suya y es válida. No creo que lo diga en el mal sentido para Argentina. Cree que Inglaterra es una gran selección, que lo es, a la cual nosotros le ganamos, pero son opiniones y hay que respetarlas”. ⚠️🇦🇷🇪🇸 https://t.co/ixUE8a3zgO — Veronica Brunati (@verobrunati) November 18, 2026

La respuesta completa de Lionel Scaloni a Unai Simón

Scaloni fue consultado por las declaraciones del portero del Athletic Bilbao después de la goleada frente a Costa Rica. Su respuesta fue mesurada y dejó claro que no consideraba los comentarios como un ataque contra la Selección Argentina.

“No lo escuché a Unai, pero es una opinión suya y es válida; como las de los periodistas o cualquier otro”, expresó el entrenador. Luego agregó: “No creo que lo diga en mal sentido por Argentina, no voy por ahí”.

Lionel Scaloni festeja el título en la Copa del Mundo de Qatar 2022 (KAI PFAFFENBACH/REUTERS)

El técnico también reconoció el nivel del seleccionado inglés y recordó el antecedente favorable para su equipo en la última Copa del Mundo: “Él cree que Inglaterra es una gran selección, que lo es porque es una selección increíble a la cual nosotros le ganamos, pero son opiniones y hay que respetarlas”.

¿Qué había dicho el portero de España sobre Argentina?

La discusión comenzó después de la victoria de Inglaterra por 3-2 ante España en la última fecha de la Nations League. Tras ese duelo, Unai Simón destacó el rendimiento de los ingleses y consideró que es la segunda mejor selección del mundo.

Lionel Scaloni en llanto tras avanzar a la Final (Reuters)

“Aunque el ranking FIFA no lo diga, creo que el nivel que tiene es comparable al nuestro, es la segunda mejor selección y duele por perder. Al final, la racha sabíamos que en algún momento iba a ocurrir”, comentó el arquero.

De acuerdo con el ranking FIFA mencionado en la información, Argentina ocupa el segundo puesto, detrás de España, mientras que Inglaterra aparece en la cuarta posición. Además, la Albiceleste venció 2-1 a los ingleses en las semifinales de la última Copa del Mundo, un antecedente que Scaloni recordó al responder.