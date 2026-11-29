Este domingo 29 de noviembre, el Olympiacos de Armando “La Hormiga” González se medirá ante el Aris Salónica en su visita al Estadio Kleanthis Vikelidis, en duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Superliga de Grecia.

El encuentro arrancará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

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El conjunto dirigido por el español Imanol Alguacil llega ubicado en la segunda posición con 26 puntos (ocho victorias, dos empates y una derrota), a cuatro unidades del líder Panathinaikos. En la jornada pasada del torneo local golearon 6-2 al Iraklis, aunque a media semana cayeron 2-4 en casa frente al AC Milan en la UEFA Europa League, resultado que cortó su racha de 12 partidos sin perder en todas las competencias.

Por su parte, el Aris Salónica se presenta en el quinto puesto con 22 unidades (siete triunfos, un empate y tres descalabros), igualado en puntos con el PAOK en plena pelea por puestos europeos. El cuadro local atraviesa una inercia positiva en la liga tras hilvanar dos victorias sin recibir anotación frente a Panetolikos (3-0) y Asteras Tripolis (0-1), respaldado por su fortaleza en el Estadio Kleanthis Vikelidis.

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