Christian Martinoli fue el vocero de la opinión de miles de americanistas, que creen que el América se fue eliminado de los Cuartos de Final, sin defender no solo el tentativo pase a Semifinales, se fue olvidando el lustre, el legado y mostrándose como un “equipo chico”.

Martinoli, quien está en un polo opuesto al americanismo, no niega la posición y la historia del Ame, por lo que opinó objetivamente lo que ha ocurrido con este duro descalabro del equipo de Guillermo Almada.

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Sus palabras resonaron, cuando en el final del partido se sinceró sobre lo que ocurrió no solo la noche del sábado en el Estadio Azteca, sino lo que se mostró también el miércoles en Monterrey y en ocasiones en la temporada Apertura 2026 de la Liga MX.

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Martinoli, implacable en su análisis sobre el papel del America en Liguilla

Entre otas ideas contundentes, objetivas de acuerdo a los resultados y que calaron en el americanismo, Martinoli explicó:

“América fue un desastre, hace rato se arrastraba y jugó como equipo chico. Bastaron dos partidos para que América terminará con su mito y América no será el campeón”.

América vs Rayados de Monterrey resumen extendido