Ronaldinho volverá a disputar un partido profesional con una camiseta distinta a las que marcaron sus mejores años en Barcelona, Milan o la Selección de Brasil. Para su regreso con el Ravenna, el brasileño utilizará una edición especial en color blanco con detalles dorados, diseñada alrededor del número que lo acompañó durante buena parte de su carrera.

La camiseta tiene una base blanca y un patrón decorativo en tonos claros sobre la parte frontal. Los bordes dorados recorren los costados del jersey y acompañan los elementos principales del diseño. En el pecho aparecen el logotipo de Nike, el distintivo R10 y el patrocinador Cipriani.

La parte posterior lleva el nombre RONALDINHO en letras doradas, debajo del nombre aparece el número 10 en gran tamaño y, más abajo, el patrocinador Poliform. La manga también incorpora distintivos comerciales de la colección.

El diseño forma parte de la línea especial Ronaldinho x Ravenna FC by Cipriani, una edición limitada que el club italiano preparó para la llegada del brasileño. De acuerdo con la presentación oficial, cada elemento busca relacionar la historia de Ravenna con la figura del campeón del mundo.

Jersey Ravenna

En el frente de la camiseta destaca un estampado de gran tamaño del escudo del Ravenna FC, reproducido en tonos grises muy claros sobre la base blanca. El diseño funciona como un patrón de fondo que acompaña los detalles dorados y el distintivo R10 de Ronaldinho colocado en el pecho.

La prenda está disponible en la tienda oficial del equipo por 150 dólares y se comercializa en tallas de la S a la XXL.

Ronaldinho estrenará el jersey ante el Forlì

La camiseta tendrá su primera aparición en partido el domingo 15 de noviembre, cuando el Ravenna reciba al Forlì en el estadio Bruno Benelli, por la Serie C italiana. Será el primer encuentro oficial de Ronaldinho desde septiembre de 2015, cuando jugó con el Fluminense.

El brasileño, de 46 años, regresará a las canchas después de más de 11 años.

El partido también podrá seguirse en México EN VIVO y GRATIS por Azteca Deportes.

Ronaldinho llega a Italia para preparar su regreso

Ronaldinho Gaúcho llegó este viernes a Italia para preparar su regreso a las canchas con el Ravenna, equipo de la Serie C que podría alinearlo el próximo domingo en el derbi ante el Forlì.

El brasileño, de 46 años, aterrizó en el aeropuerto de Forlì, en el norte del país, donde fue recibido por Ignazio Cipriani, presidente del club y con quien mantiene una relación cercana.