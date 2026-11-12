La locura por el regreso profesional de Ronaldinho obliga al Ravenna a ampliar su estadio con una grada llamada R10

El regreso de Ronaldinho al futbol profesional provocó que el Ravenna FC tuviera que modificar su estadio para recibir a los espectadores que quieren verlo nuevamente sobre una cancha. El club italiano instaló una tribuna temporal que llevará el nombre de R10, en referencia al dorsal que acompañó buena parte de la carrera del brasileño.

La estructura fue acondicionada en el estadio Stadio Comunale Bruno Benelli, casa del Ravenna, para ampliar su capacidad durante el encuentro frente al Forlì, programado para el domingo 15 de noviembre. La instalación será temporal y permitirá atender la demanda extraordinaria de entradas que generó el regreso del campeón del mundo.

La expectativa se reflejó rápidamente en la taquilla. De acuerdo con reportes de medios italianos, durante las primeras cuatro horas de preventa se vendieron mil 100 boletos. Para la noche del miércoles 11 de noviembre todavía quedaban 352 localidades disponibles, entre ellas entradas para la nueva tribuna R10.

El partido también fue declarado como una jornada especial por el club, por lo que los abonos de temporada no serán válidos y todos los asistentes deberán contar con una entrada para ingresar al estadio.

¿Cuándo vuelve a jugar Ronaldinho y dónde ver EN VIVO en México?

El esperado regreso de Ronaldinho está programado para el domingo 15 de noviembre, cuando el Ravenna reciba al Forlì en el derbi de Emilia-Romaña, correspondiente a la Serie C de Italia.

El encuentro comenzará a las 17:30 horas locales, que equivalen a las 10:30 de la mañana, tiempo del centro de México. La transmisión para el público mexicano será EN VIVO y en exclusiva por Azteca Deportes, que llevará a las pantallas el regreso de una de las figuras más reconocidas de la historia del futbol.

La presencia del brasileño en este partido representa uno de los acontecimientos más llamativos de la temporada para el Ravenna, un equipo que busca recuperar protagonismo en el futbol italiano y que encontró en la llegada de Ronaldinho una oportunidad para proyectarse internacionalmente.

Ronaldinho vuelve al futbol después de 11 años

Ronaldinho, de 46 años, disputará su primer encuentro oficial desde septiembre de 2015, cuando todavía vestía la camiseta del Fluminense. Aunque su retiro fue anunciado formalmente en enero de 2018, el brasileño llevaba más de una década sin participar en un partido profesional.

El regreso comenzó a tomar forma en junio de 2026, cuando el Ravenna anunció su incorporación como futbolista. El proyecto encabezado por Ignazio Cipriani, propietario del club, contempló desde el principio que el brasileño no llegaría únicamente como una figura institucional: también estaría registrado para jugar.

Cipriani adquirió el equipo en 2024 junto con el grupo inversor Black Duck y puso en marcha un proyecto para darle mayor proyección. La llegada de Ronaldinho representó uno de sus movimientos más importantes, tanto por el impacto deportivo como por la atención internacional que podía generar.

El propio brasileño habló de un objetivo personal durante su presentación: alcanzar los 300 goles en su carrera profesional. Su regreso al futbol italiano le ofrece una última oportunidad de perseguir esa marca.