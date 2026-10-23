Checo Pérez en el GP de Estados Unidos 2026: así le fue en las prácticas libres de la F1

El Gran Premio de Estados Unidos 2026 arrancó este viernes 23 de octubre en el Circuito de las Américas de Austin con las primeras prácticas libres. El mexicano Sergio “Checo” Pérez vivió un día atípico al volante del Cadillac pues en la Práctica Libre 1 no participó al ceder su lugar para el piloto en reserva estadounidense Colton Herta, fue hasta la Práctica Libre 2 que tomó nuevamente los controlos del auto.

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En la FP1, como parte del programa obligatorio de la Fórmula 1 para dar oportunidades a novatos, Herta completó 21 vueltas y terminó en la posición 21 con un tiempo de 1:39.979, a 3.927 segundos del mejor registro de Charles Leclerc con Ferrari, 1:36.052.

Para la FP2, Checo marcó su mejor vuelta en 1:39.036, finalizó en el lugar 21, a 3.745 segundos del tiempo más rápido del día, nuevamente firmado por Charles Leclerc con un tiempo de 1:35.291. El mexicano quedó por detrás de su compañero de equipo Valtteri Bottas (19º, +3.131s) y de Carlos Sainz (Williams, 20º).

FP2 round up. https://t.co/0DAWedXqA4 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 23, 2026

La FP2 terminó con Leclerc en el primer lugar, Kimi Antonelli de Mercedes muy cerca y Max Verstappen de Red Bull completando el podio. Cadillac buscará en la FP3 y la clasificación pelear por posiciones en la zona media o baja del orden.

Así le ha ido a Checo Pérez en el GP de Estados Unidos

El historial de Sergio Pérez en el Circuito de las Américas resalta por su consistencia pues ha logrado sumar puntos en la mayoría de edición que ha logrado disputar. Aquí están todos los resultados que ha tenido:



2012: 11º (Sauber)

2013: 7º (McLaren)

2014: Abandono (Force India)

2015: 5º (Force India)

2016: 8º (Force India)

2017: 8º (Force India)

2018: 8º (Force India / Racing Point)

2019: 10º (Racing Point)

2020: No se disputó (pandemia)

2021: 3º (Red Bull) — su único podio en Austin, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton

2022: 4º (Red Bull)

2023: 4º (Red Bull)

2024: 7º (Red Bull)

Un circuito que se le acomoda al mexicano pero ahora en su etapa con Cadillac, el objetivo es seguir sumando experiencia en un circuito que conoce bien y si es posible poder tener puntos con el monoplaza estadounidense en casa.