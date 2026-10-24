Necaxa 1-0 Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 23 de octubre; partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Necaxa vs Juárez partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Este viernes 23 de octubre del 2026, arrancan las emociones de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los primeros encuentros es el Necaxa vs Juárez. El encuentro arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio Victoria.
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Así llegan Necaxa y Juárez
Necaxa llega en el lugar 17 de la tabala con 9 puntos tras 2 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Arrastran cuatro derrotas consecutivas, la última un 0-1 ante Chivas, y necesitan la victoria pues cualquier otro resultado los deja eliminados del Apertura 2026.
Por otra parte, los Bravos de Juárez son últimos con solo 4 puntos tras una victoria, un empate y 11 derrotas, son el primer equipo eliminado de la competición. Vienen de caer 0-1 ante Atlante y muestran una defensa vulnerable.
📍🏟️ ¡Llegamos al Victoria! pic.twitter.com/JuFMpV250R— FC Juárez (@fcjuarezoficial) October 23, 2026
¿Qué pasa si Necaxa le gana a Juárez?
En este duelo se enfrentan el último y el penúltimo lugar de la tabla general. Si Necaxa vence a Juárez, sumaría tres puntos y pasaría de tener 9 a 12, pero no se movería en la Tabla General de la Liga MX, ya que su rival más cercano es Pachuca y cuenta con 13 puntos. En el caso de Juárez, tenemos el mismo escenario, pasarían de tener 4 a 7 puntos, insuficientes para alcanzar a Necaxa. Sin embargo, una victoria aquí sí será decisiva para evitar ser el último lugar de la tabla general al finalizar el torneo.