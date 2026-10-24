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Necaxa 1-0 Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 23 de octubre; partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Necaxa vs Juárez partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Necaxa vs Juárez EN VIVO

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 23 de octubre del 2026, arrancan las emociones de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los primeros encuentros es el Necaxa vs Juárez. El encuentro arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio Victoria.

Así llegan Necaxa y Juárez

Necaxa llega en el lugar 17 de la tabala con 9 puntos tras 2 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Arrastran cuatro derrotas consecutivas, la última un 0-1 ante Chivas, y necesitan la victoria pues cualquier otro resultado los deja eliminados del Apertura 2026.

Por otra parte, los Bravos de Juárez son últimos con solo 4 puntos tras una victoria, un empate y 11 derrotas, son el primer equipo eliminado de la competición. Vienen de caer 0-1 ante Atlante y muestran una defensa vulnerable.

¿Qué pasa si Necaxa le gana a Juárez?

En este duelo se enfrentan el último y el penúltimo lugar de la tabla general. Si Necaxa vence a Juárez, sumaría tres puntos y pasaría de tener 9 a 12, pero no se movería en la Tabla General de la Liga MX, ya que su rival más cercano es Pachuca y cuenta con 13 puntos. En el caso de Juárez, tenemos el mismo escenario, pasarían de tener 4 a 7 puntos, insuficientes para alcanzar a Necaxa. Sin embargo, una victoria aquí sí será decisiva para evitar ser el último lugar de la tabla general al finalizar el torneo.

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