Así queda la tabla general de la Liga BBVA MX tras el partido pendiente entre Querétaro vs Rayados del Apertura 2026

Luego de disputarse el encuentro pendiente de la Jornada 7 entre Querétaro y Rayados, todos los equipos llegarán a la última fecha del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con 16 partidos y buscando el pase a la Liguilla.

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Tabla general tras el partido pendiente de la Jornada 7

Cruz Azul - 32 puntos América - 30 puntos Chivas - 30 puntos Toluca - 27 puntos Atlas - 27 puntos Santos Laguna . 25 puntos Rayados - 24 puntos Club León - 23 puntos Pachuca - 22 puntos Tijuana - 22 puntos Pumas - 21 puntos Querétaro - 20 puntos Puebla - 19 puntos Atlético de San Luis - 19 puntos Tigres - 15 puntos Atlante - 14 puntos Necaxa - 13 puntos Bravos de Juárez - 11

A pesar de la derrota de este sábado, los Gallos de Querétaro mantiene limitadas aspiraciones de colarse en la Liguilla, pero ya no dependen de sí mismos y necesitan de una serie de resultados para avanzar entre los ocho primeros.

Además de los Gallos, también Pumas, Tijuana y Pachuca pueden meterse en la Liguilla, pero necesitan cerrar con victorias en sus últimos encuentros.