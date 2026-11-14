Así queda la tabla general de la Liga BBVA MX tras el partido pendiente entre Querétaro vs Rayados del Apertura 2026

Luego de disputarse el encuentro pendiente de la Jornada 7 entre Querétaro y Rayados, todos los equipos llegarán a la última fecha del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con 16 partidos y buscando el pase a la Liguilla.
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Tabla general tras el partido pendiente de la Jornada 7
- Cruz Azul - 32 puntos
- América - 30 puntos
- Chivas - 30 puntos
- Toluca - 27 puntos
- Atlas - 27 puntos
- Santos Laguna . 25 puntos
- Rayados - 24 puntos
- Club León - 23 puntos
- Pachuca - 22 puntos
- Tijuana - 22 puntos
- Pumas - 21 puntos
- Querétaro - 20 puntos
- Puebla - 19 puntos
- Atlético de San Luis - 19 puntos
- Tigres - 15 puntos
- Atlante - 14 puntos
- Necaxa - 13 puntos
- Bravos de Juárez - 11
A pesar de la derrota de este sábado, los Gallos de Querétaro mantiene limitadas aspiraciones de colarse en la Liguilla, pero ya no dependen de sí mismos y necesitan de una serie de resultados para avanzar entre los ocho primeros.
Además de los Gallos, también Pumas, Tijuana y Pachuca pueden meterse en la Liguilla, pero necesitan cerrar con victorias en sus últimos encuentros.