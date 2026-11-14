Skip to main content
Quiero ver
Cargando partidos...
/Deportes/Liga MX/Nota

Así queda la tabla general de la Liga BBVA MX tras el partido pendiente entre Querétaro vs Rayados del Apertura 2026

Los Rayados derrotaron a Querétaro y ahora todos los equipos han disputado 16 partidos a falta de una fecha por cumplir

2 minutos lectura
Escrito por: Francisco Fernández

Luego de disputarse el encuentro pendiente de la Jornada 7 entre Querétaro y Rayados, todos los equipos llegarán a la última fecha del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con 16 partidos y buscando el pase a la Liguilla.

Te puede interesar: Rayados se acerca a Liguilla tras superar un Querétaro que extiende su racha negativa

Tabla general tras el partido pendiente de la Jornada 7

  1. Cruz Azul - 32 puntos
  2. América - 30 puntos
  3. Chivas - 30 puntos
  4. Toluca - 27 puntos
  5. Atlas - 27 puntos
  6. Santos Laguna . 25 puntos
  7. Rayados - 24 puntos
  8. Club León - 23 puntos
  9. Pachuca - 22 puntos
  10. Tijuana - 22 puntos
  11. Pumas - 21 puntos
  12. Querétaro - 20 puntos
  13. Puebla - 19 puntos
  14. Atlético de San Luis - 19 puntos
  15. Tigres - 15 puntos
  16. Atlante - 14 puntos
  17. Necaxa - 13 puntos
  18. Bravos de Juárez - 11

A pesar de la derrota de este sábado, los Gallos de Querétaro mantiene limitadas aspiraciones de colarse en la Liguilla, pero ya no dependen de sí mismos y necesitan de una serie de resultados para avanzar entre los ocho primeros.

Además de los Gallos, también Pumas, Tijuana y Pachuca pueden meterse en la Liguilla, pero necesitan cerrar con victorias en sus últimos encuentros.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴