ÚLTIMA HORA: Atlante vs Pumas se jugará con Alerta Naranja por lluvias; alertan sobre corrientes fuertes de agua en calles y avenidas

El Atlante vs Pumas tendrá un invitado que puede complicar la noche en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por lluvias fuertes en varias alcaldías, entre ellas Coyoacán, donde se encuentra el Estadio Banorte, escenario del partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026.

El encuentro está programado para este viernes 16 de octubre a las 21:00 horas, en el regreso de los Potros de Hierro y los universitarios a un enfrentamiento de Liga MX después de más de 12 años.

El pronóstico contempla lluvias fuertes, rachas de viento y posible caída de granizo durante la tarde y noche, así como la madrugada del sábado. Además, las autoridades advirtieron sobre el riesgo de corrientes de agua en calles y avenidas, por lo que los traslados hacia el estadio y el regreso a casa requieren precaución.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo, para la tarde y noche del viernes 16/10/2026 y la madrugada del sábado 17/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Asimismo, se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo, para la tarde y noche del viernes 16/10/2026 y la madrugada del sábado 17/10/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace y @A_VCarranza. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 16, 2026

La activación de la alerta meteorológica no significa que el partido esté suspendido. Hasta el momento, el encuentro se mantiene programado para las 21:00 horas.

La lluvia no será la única presión para los dos equipos.

Atlante llega después de perder 2-0 ante Querétaro y ocupa el lugar 16 de la tabla, con 11 puntos. Los Potros necesitan reaccionar para mejorar su posición en el Apertura 2026.

Pumas, por su parte, empató 3-3 frente a Cruz Azul en la jornada anterior y suma 13 unidades, en el puesto 12. El conjunto universitario busca aprovechar el duelo capitalino para acercarse a los puestos de Liguilla.

El partido también representa un reencuentro especial. Atlante y Pumas volverán a enfrentarse en la Liga MX después de más de una década, ahora en el Estadio Banorte y con la necesidad compartida de sumar tres puntos.

Para quienes asistan, la recomendación es revisar los avisos de Protección Civil, salir con tiempo y evitar calles inundadas o zonas donde el agua circule con fuerza.