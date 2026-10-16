OFICIAL: Los comentaristas de TV Azteca que narrarán el Atlante vs Pumas, partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Este viernes 16 de octubre, el equipo del Atlante se enfrente ante Pumas en la cancha del Estadio Azteca, partido que podrás ver EN VIVO por TV Azteca con la narración y comentarios del mejor equipo encabezados por Christian Martinoli y Luis García, quienes estarán acompañados en el análisis por Zague y en la información desde la cancha con Álvaro López Sordo.

Te podría interesar: Horario OFICIAL para ver el partido de Necaxa vs Atlas, de la fecha 12 del torneo

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX, ya ha llegado hasta la jornada 12 y es momento que Atlante se encuentre tras muchos años de nuevo ante los Pumas para tener este choque en el que ambos irán con todo para sacar los tres puntos en esta recta final del torneo regular.

Atlante estará por la pantalla de Azteca Siete y en este encuentro ante los Pumas la expectativa es alta por lo que puedan mostrar ambas escuadras ante una afición que se estima, realizará una entrada importante en las gradas del estadio tres veces mundialista.

Te podría interesar: Esta sería la cifra del salario de Luis Romo de acuerdo a estimaciones

Así llegan Atlante y Pumas para el partido de jornada 12 de Liga MX

Atlante está en el sitio 16 del torneo luego de haber ganado solo dos juegos de 11 disputados, entre los que empató cinco y perdió cuatro, Sumando 11 unidades no todo está perdido y si hay una racha de puntos sumados para los Potros aún pueden aspirar a la Liguilla, pues el octavo lugar ahora mismo en zona de calificación está en el octavo sitio.

Por Pumas, están en el sitio 12 con 13 unidades luego de ganar tres juegos, empatar cuatro y perder el mismo número de enfrentamientos en el curso.

Los dos están obligados a sumar, lo que convierte el partido en algo muy interesante a observar en el Estadio Azteca de la ciudad de México.

VE EL JUEGO DE ATLANTE VS PUMAS AQUÍ EN VIVO ONLINE Y GRATIS